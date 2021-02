Coronavirus, convocata la Conferenza Stato-Regioni. Le richieste dei presidenti (Di domenica 21 febbraio 2021) Attesa per una nuova Conferenza Stato-Regioni per le nuove misure anti-Covid. Le richieste dei singoli presidenti. ROMA – E’ stata convocata alle 19 la Conferenza Stato-Regioni per discutere delle nuove misure anti-Covid. Un incontro che avrà al centro la proroga dello stop agli spostamenti fino al 31 marzo, ma si inizierà a lavorare anche sul prossimo Dpcm. Le richieste delle Regioni Le Regioni, come riportato dall’AdnKronos, hanno preparato una bozza da sottoporre al Governo. Si insiste per misure nazionali di base omogenee che superino l’attuale zonizzazione, salvo prevedere misure più stringenti contesti territoriali laddove i parametri rilevino significativi ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Attesa per una nuovaper le nuove misure anti-Covid. Ledei singoli. ROMA – E’ stataalle 19 laper discutere delle nuove misure anti-Covid. Un incontro che avrà al centro la proroga dello stop agli spostamenti fino al 31 marzo, ma si inizierà a lavorare anche sul prossimo Dpcm. LedelleLe, come riportato dall’AdnKronos, hanno preparato una bozza da sottoporre al Governo. Si insiste per misure nazionali di base omogenee che superino l’attuale zonizzazione, salvo prevedere misure più stringenti contesti territoriali laddove i parametri rilevino significativi ...

news_mondo_h24 : Coronavirus, convocata la Conferenza Stato-Regioni. Le richieste dei presidenti - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: il punto sulla situazione in #Trentino sarà fatto questo pomeriggio in una conferenza stampa convocata a… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: il punto sulla situazione in #Trentino sarà fatto questo pomeriggio in una conferenza stampa convocat… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: il punto sulla situazione #Covid19 in #Trentino sarà fatto questo pomeriggio in una conferenza stampa co… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: il punto sulla situazione #Covid19 in #Trentino sarà fatto questo pomeriggio in una conferenza stampa… -