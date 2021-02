Coronavirus, Confindustria apre le fabbriche alla campagna vaccinale. Bonomi: «Proposta trasmessa a Palazzo Chigi» (Di domenica 21 febbraio 2021) ITALIA TWITTER Una foto tratta dal profilo del Presidente di Confindustria, Carlo BonomiLa via aperta da Confindustria per la campagna vaccinale Sfruttare i luoghi che già esistono. È questa la direzione verso cui si sta muovendo sempre di più la campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia. A confermarlo è l’annuncio del numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi. In un’intervista pubblicata sul quotidiano La Repubblica, Bonomi ha spiegato di aver inviato una Proposta a Palazzo Chigi in cui gli industriali mettono a disposizione le loro strutture per vaccinare i dipendenti e le loro famiglie. Durante l’intervista ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) ITALIA TWITTER Una foto tratta dal profilo del Presidente di, CarloLa via aperta daper laSfruttare i luoghi che già esistono. È questa la direzione verso cui si sta muovendo sempre di più lacontro ilin Italia. A confermarlo è l’annuncio del numero uno di, Carlo. In un’intervista pubblicata sul quotidiano La Repubblica,ha spiegato di aver inviato unain cui gli industriali mettono a disposizione le loro strutture per vaccinare i dipendenti e le loro famiglie. Durante l’intervista ...

