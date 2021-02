(Di domenica 21 febbraio 2021) Da- Romagna epassano in zona arancione. In zona rossa sono invece le province di Bolzano, Perugia, Pescara, Chieti e diversi Comuni in Lombardia. Intanto è sempre più ...

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - fanpage : Buone notizie dalla campagna vaccinale israeliana - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Campania, Emilia e Molise oggi diventano arancioni | Nuovo incontro Stato-Regioni sulle misure… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Campania, Emilia e Molise oggi diventano arancioni | Nuovo incontro Stato-Regioni sulle misure #coronavi… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Campania, Emilia e Molise oggi diventano arancioni | Nuovo incontro Stato-Regioni sulle misure #coronavi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Da oggi, Emilia - Romagna e Molise passano in zona arancione. In zona rossa sono invece le province di Bolzano, Perugia, Pescara, Chieti e diversi Comuni in Lombardia. Intanto è sempre più probabile ...... cambiano di nuovo a partire da oggi i colori delle regioni in base all'andamento dei contagi da. Rispetto alla scorsa settimana,, Emilia Romagna e Molise passano in area ...Il laboratorio di microbiologia di Pievestina (Forlì-Cesena), in Emilia-Romagna, ha isolato una nuova variante del coronavirus Sars ... insieme a Campania e Molise entrerà in fascia arancione.Attualmente nella sua città si contano, quindi, 87 casi di persone positive al coronavirus. Nel frattempo il sindaco spiega che a partire da oggi, domenica 21 febbraio, e per due settimane la Campania ...