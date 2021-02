Coronavirus, altri 11 morti oggi nelle Marche /Il contagio nelle regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) ANCONA - A un anno dall'inizio della pandemia da Covid il virus continua a uccidere. Le vittime oggi - 21 febbraio 2021 - nelle Marche sono state 11, ben 2.195 dall'inizio dell'incubo cornoavirus. Dei ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 febbraio 2021) ANCONA - A un anno dall'inizio della pandemia da Covid il virus continua a uccidere. Le vittime- 21 febbraio 2021 -sono state 11, ben 2.195 dall'inizio dell'incubo cornoavirus. Dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Confindustria apre le fabbriche: "Vaccineremo 12 milioni di persone" ...aveva effettivamente parlato di coinvolgere anche i privati nella battaglia contro il Coronavirus. '... si potrebbero utilizzare fabbriche ed altri luoghi per procedere alle vaccinazioni di più di un ...

Covid - 19, inaugurato il Memoriale di Codogno, "dove un anno fa tutto è iniziato" Nella città simbolo della lotta al coronavirus è stato inaugurato un Memoriale in occasione della ... del nostro volontariato che altri ci invidiano". Durante la cerimonia si sono susseguite le ...

Coronavirus, altri 13.452 casi e 232 vittime Il Sole 24 ORE Coronavirus Marche: altri 11 decessi nelle ultime 24 ore Il report giornaliero del Servizio Sanità Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi, tutti con patologie pregresse. La vitti ...

Covid: 802 nuovi positivi in Piemonte, aumentano ricoveri – Sono 802 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 6.7% degli 11.988 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 262 (32,7%). Lo rende noto l’Unità di crisi regionale, che n ...

