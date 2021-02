Coronavirus, 232 decessi in 24 ore. Calano gli ingressi in terapia intensiva: 125 (ieri 137) (Di domenica 21 febbraio 2021) Il bollettino del 21 febbraio Sono 13.452 i nuovi casi di Coronavirus tracciati nelle ultime 24 ore in Italia. ieri, sabato 20 febbraio, l’incremento era stato di 14.931, mentre venerdì 19 di 15.479. Gli attualmente positivi arrivano a quota 388.895 (ieri 384.623). Stando a quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile, i nuovi decessi sono 232. ieri le morti registrate erano state 251, e due giorni fa 353. Il totale delle vittime sale a 95.718. La situazione negli ospedali I ricoveri ordinari sono a oggi 17.804 (ieri 17.725, +79). In terapia intensiva si trovano ancora 2.094 pazienti (ieri 2.063, +31), di cui 125 nuovi ingressi (ieri 137). Sono 368.997 ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Il bollettino del 21 febbraio Sono 13.452 i nuovi casi ditracciati nelle ultime 24 ore in Italia., sabato 20 febbraio, l’incremento era stato di 14.931, mentre venerdì 19 di 15.479. Gli attualmente positivi arrivano a quota 388.895 (384.623). Stando a quanto riportato dal bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile, i nuovisono 232.le morti registrate erano state 251, e due giorni fa 353. Il totale delle vittime sale a 95.718. La situazione negli ospedali I ricoveri ordinari sono a oggi 17.804 (17.725, +79). Insi trovano ancora 2.094 pazienti (2.063, +31), di cui 125 nuovi137). Sono 368.997 ...

