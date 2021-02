Coronavirus, 106 nuovi casi in lucchesia (Di domenica 21 febbraio 2021) In Toscana sono 148.821 i casi di positività al Coronavirus, 968 in più rispetto a ieri (943 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di domenica 21 febbraio 2021) In Toscana sono 148.821 idi positività al, 968 in più rispetto a ieri (943 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico). Isono lo 0,7% in più ...

