Coppa America | Luna Rossa affronterà New Zealand in finale

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - RaiNews : La finale di coppa America si terrà, sempre nelle acque del Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo - Corriere : Il trionfo di Luna Rossa - Idl3 : RT @SardiniaPost: Il cagliaritano Davide Cannata è nel team di Luna Rossa che vola in finale all'America's Cup. Ecco il racconto della sua… - mister_mister_w : RT @ilPostSport: Vent'anni dopo, Luna Rossa è di nuovo in finale di Coppa America -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa America

Sponsor AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Luna Rossa chiude i conti sul 7 - 1 contro Ineos Team Uk, vince la Prada Cup e conquista il diritto a sfidare Emirates New Zealand per la. Nelle acque di Auckland, l'imbarcazione italiana si aggiudica le ultime due regate necessarie, rifilando agli inglesi 1'45" nella settima contesa e 56" nell'ottava e ultima sfida. Per ...Luna Rossa vince la Prada Cup e conquista l'accesso alla finale della, dove affronterà Team New Zealand. L'equipaggio azzurro ha dominato le due regate della notte contro l'imbarcazione britannica Ineos portandosi così sul 7 - 1 nella serie. La finale di ...Luna Rossa entra, ancora una volta, nella storia. Il team italiano demolisce Ineos Team UK con il punteggio di 7-1 e vola in finale, vincendo la Prada Cup. Ora il team azzurro ha conquistato la qualif ...La barca a vela italiana Luna Rossa ha battuto i britannici di Ineos Team UK nell'ottava e decisiva regata di Prada Cup, vincendo così il trofeo che ...