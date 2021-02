Conte: “L’unico segreto che abbiamo è il lavoro. Eriksen? Il tempo è galantuomo…” (Di domenica 21 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria nel derby contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport. C’è soddisfazione nel vedere la crescita della squadra, nella gestione dei momenti e delle varie fasi della partita. abbiamo fatto un primo tempo di grandissimo livello e abbiamo avuto anche le occasioni per arrotondare il punteggio. Ad inizio ripresa c’è stato questo calcio d’angolo in cui abbiamo rischiato ed è stato bravo Handanovic, in quei cinque minuti abbiamo stretto i denti e ripreso a giocare, facendo ciò che sapevamo. Era normale che il Milan spingesse di più dovendo recuperare, ma i ragazzi hanno seguito alla perfezione la partita che avevamo preparato. Sono orgoglioso, così è più facile lavorare col sorriso. Il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria nel derby contro il Milan, ai microfoni di Sky Sport. C’è soddisfazione nel vedere la crescita della squadra, nella gestione dei momenti e delle varie fasi della partita.fatto un primodi grandissimo livello eavuto anche le occasioni per arrotondare il punteggio. Ad inizio ripresa c’è stato questo calcio d’angolo in cuirischiato ed è stato bravo Handanovic, in quei cinque minutistretto i denti e ripreso a giocare, facendo ciò che sapevamo. Era normale che il Milan spingesse di più dovendo recuperare, ma i ragazzi hanno seguito alla perfezione la partita che avevamo preparato. Sono orgoglioso, così è più facile lavorare col sorriso. Il ...

