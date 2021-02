Confindustria mette a disposizione le fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari

Leggi su agi

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Gli industriali sono pronti ad aprireed uffici pere loro: ad annunciarlo è il presidente di, Carlo Bonomi, in un'intervista a Repubblica in cui ha spiegato che la "proposta operativa" è già stata trasmessa a Palazzo Chigi. "Idelle aziende aderenti asono circa 5,5 milioni, se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmopiù di 12 milioni di persone", ha sottolineato Bonomi. "Siamo disposti are ledelle comunità territoriali nell'ambito del piano nazionale delle vaccinazioni". Per Bonomi le immunizzazioni si devono fare come all'estero, ...