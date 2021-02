Conferenza stampa Pirlo: “Dybala ancora ko. Su Arthur, Morata e Bentancur” (Di domenica 21 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo – La Juventus deve rialzare la testa e deve tornare a farlo in campionato, dopo le ultime due sconfitte tra Napoli e Oporto. Lunedì sera alle 20.45 arriva a Torino il Crotone. Pirlo non sottovaluta la sfida e l’ha preparata al meglio. Ecco le sue parole in Conferenza stampa. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico CROTONE – “Sfida importante per continuare il cammino per lo scudetto. Sappiamo che sarà una partita difficile, il Crotone non sta passando un ottimo periodo, ma gioca bene a calcio e l’ha dimostrato in questo periodo magari nonostante non buoni risultati ha mantenuto la sua filosofia, imponendo il proprio gioco, di questo va preso atto e sta facendo vedere cose interessanti. E anche per questo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 febbraio 2021)– La Juventus deve rialzare la testa e deve tornare a farlo in campionato, dopo le ultime due sconfitte tra Napoli e Oporto. Lunedì sera alle 20.45 arriva a Torino il Crotone.non sottovaluta la sfida e l’ha preparata al meglio. Ecco le sue parole in, le parole del tecnico CROTONE – “Sfida importante per continuare il cammino per lo scudetto. Sappiamo che sarà una partita difficile, il Crotone non sta passando un ottimo periodo, ma gioca bene a calcio e l’ha dimostrato in questo periodo magari nonostante non buoni risultati ha mantenuto la sua filosofia, imponendo il proprio gioco, di questo va preso atto e sta facendo vedere cose interessanti. E anche per questo ...

