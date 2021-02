Conferenza stampa Pirlo: «Buffon titolare. Dybala non è ancora disponibile» (Di domenica 21 febbraio 2021) Conferenza stampa Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro il Crotone. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SFIDA – «È una sfida importante per continuare la lotta allo scudetto. Sarà una partita difficile, il Crotone non sta passando un ottimo periodo ma gioca bene a calcio e lo ha dimostrato, nonostante i risultati. Ha sempre mantenuto la propria filosofia, cercando di imporre il gioco nonostante le difficoltà. Sta facendo vedere cose interessanti». FORMAZIONE – «Buffon partirà titolare. Dybala non è ancora disponibile, ha male ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021): le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida contro il Crotone. Le sue dichiarazioni Andreaha parlato inalla vigilia della sfida contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SFIDA – «È una sfida importante per continuare la lotta allo scudetto. Sarà una partita difficile, il Crotone non sta passando un ottimo periodo ma gioca bene a calcio e lo ha dimostrato, nonostante i risultati. Ha sempre mantenuto la propria filosofia, cercando di imporre il gioco nonostante le difficoltà. Sta facendo vedere cose interessanti». FORMAZIONE – «partirànon è, ha male ...

Benevento-Roma, la conferenza stampa di Fonseca Corriere dello Sport.it Calcio Juve, Pirlo: Dybala indisponibile, ha ancora male al ginocchio Torino, 21 feb. (LaPresse) - Paulo Dybala salterà anche la sfida di campionato di domani contro il Crotone. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus Andrea ...

Juventus-Crotone, Pirlo in conferenza: “Sfida importante per la lotta Scudetto” Andrea Pirlo ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Crotone, ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “È una sfida importante per continuare la lotta allo Scude ...

