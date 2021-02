"Con te?". Dayane Mello, ratpus piccante nella notte. La frase rubata con Rosalinda, roba che scotta al GfVip (Di domenica 21 febbraio 2021) E pace fu. Tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò torna il sereno al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Almeno per ora. "Sei monella, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me": queste parole di Rosalinda vengono pronunciate durante la festa in maschera. "Fidanzata con te?", dice sottovoce ridendo Dayane. “Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l'ho detto a Samantha (Samantha De Grenet, ndr) è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po' più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”, continua Rosalinda, che da giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) E pace fu. TraCannavò torna il sereno al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Almeno per ora. "Sei mo, però io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio. Tutto quello che ti ho promesso lo mantengo ok? Mi piacerebbe che tu ti fidassi di me": queste parole divengono pronunciate durante la festa in maschera. "Fidanzata con te?", dice sottovoce ridendo. “Se non ti ho detto delle cose è perché stavo passando un momento difficile in merito alla mia vita fuori e se l'ho detto a Samantha (Samantha De Grenet, ndr) è perché lei mi ascoltava, tu a volte hai un modo un po' più brusco. Se non te le ho dette comunque ti chiedo scusa”, continua, che da giorni ...

