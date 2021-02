Con Biden il Mediterraneo torna al centro. Scrive l’amb. Minuto Rizzo (Di domenica 21 febbraio 2021) Con la nuova amministrazione americana il Mediterraneo torna al centro dell’attenzione. Da quattro anni, da Washington non perveniva una prospettiva di interesse per l’area, se non sporadiche dichiarazioni che non indicavano alcuna strategia. È chiaro che la sicurezza nel Mediterraneo non si esaurisce a seconda delle posizioni degli Stati Uniti. C’è ben altro, e vi è comunque un ancoraggio storico che rimane visibile con la presenza della sesta flotta a Napoli e in altre basi. L’interesse degli Usa nasce con la Guerra fredda, per la quale il Mediterraneo costituiva un punto strategico rilevante, di contrasto alle ambizioni sovietiche che guardavano all’area come un obiettivo naturale di espansione. Tutto questo non ha più ragione oggi, se si eccettua l’attuale coinvolgimento russo in Siria e il ... Leggi su formiche (Di domenica 21 febbraio 2021) Con la nuova amministrazione americana ilaldell’attenzione. Da quattro anni, da Washington non perveniva una prospettiva di interesse per l’area, se non sporadiche dichiarazioni che non indicavano alcuna strategia. È chiaro che la sicurezza nelnon si esaurisce a seconda delle posizioni degli Stati Uniti. C’è ben altro, e vi è comunque un ancoraggio storico che rimane visibile con la presenza della sesta flotta a Napoli e in altre basi. L’interesse degli Usa nasce con la Guerra fredda, per la quale ilcostituiva un punto strategico rilevante, di contrasto alle ambizioni sovietiche che guardavano all’area come un obiettivo naturale di espansione. Tutto questo non ha più ragione oggi, se si eccettua l’attuale coinvolgimento russo in Siria e il ...

