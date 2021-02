"Come mettere sotto due ragazze". Meloni insultata, Mughini travolge il prof "cretino assoluto" (Di domenica 21 febbraio 2021) "Il cretino assoluto". Giampiero Mughini definisce così Giovanni Gozzini, il professore universitario diventato famoso sui social per aver insultato Giorgia Meloni in ogni modo possibile, dandole della "vacca", "scrofa" e "pesciaiola". Per molti anni ho puntato il mio mirino sul cretino di Sinistra, un personaggio che era stato avvistato da Leonardo Sciascia già negli anni Sessanta, perché mi sembrava un personaggio diffuso e presentissimo nel panorama della mia generazione", spiega Mughini in una lettera aperta a Dagospia per commentare il fatto increscioso, che a suo dire rappresenta al meglio la degenerazione della politica e dei costumi attuali. Perché oggi, sottolinea l'opinionista, "i termini sinistra e destra non hanno più il benché ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) "Il". Giampierodefinisce così Giovanni Gozzini, ilessore universitario diventato famoso sui social per aver insultato Giorgiain ogni modo possibile, dandole della "vacca", "scrofa" e "pesciaiola". Per molti anni ho puntato il mio mirino suldi Sinistra, un personaggio che era stato avvistato da Leonardo Sciascia già negli anni Sessanta, perché mi sembrava un personaggio diffuso e presentissimo nel panorama della mia generazione", spiegain una lettera aperta a Dagospia per commentare il fatto increscioso, che a suo dire rappresenta al meglio la degenerazione della politica e dei costumi attuali. Perché oggi,linea l'opinionista, "i termini sinistra e destra non hanno più il benché ...

