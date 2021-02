Come la Brexit ha ispirato Tribes of Europe, la serie Netflix dai produttori di Dark (Di domenica 21 febbraio 2021) Tribes of Europe è la nuova serie distopica di Netflix. Ambientata nel 2074, la storia descrive un futuro lontano – ma non troppo – in cui, in seguito a un disastro globale, l’Europa si è trasformata in un terra desolata piena di piccole fazioni sempre in lotta tra loro. Al centro vi è la Repubblica Cremisi, che ospita l’esercito, e si occupa di difendere la vecchia civiltà; ci sono poi i brutali Corvi, che vogliono dominare le altre tribù; gli Atlantiani, tribù misteriosa e tecnologicamente avanzata che vive in una base nascosta; e gli Origines, una tribù pacifista che rifiuta di usare la tecnologia moderna perché crede sia stato proprio questo a originare la fine dell’umanità. La storia principale di Tribes of Europe segue quella di tre fratelli che sono stati separati tra loro e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)ofè la nuovadistopica di. Ambientata nel 2074, la storia descrive un futuro lontano – ma non troppo – in cui, in seguito a un disastro globale, l’Europa si è trasformata in un terra desolata piena di piccole fazioni sempre in lotta tra loro. Al centro vi è la Repubblica Cremisi, che ospita l’esercito, e si occupa di difendere la vecchia civiltà; ci sono poi i brutali Corvi, che vogliono dominare le altre tribù; gli Atlantiani, tribù misteriosa e tecnologicamente avanzata che vive in una base nascosta; e gli Origines, una tribù pacifista che rifiuta di usare la tecnologia moderna perché crede sia stato proprio questo a originare la fine dell’umanità. La storia principale diofsegue quella di tre fratelli che sono stati separati tra loro e ...

