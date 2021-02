Colleferro in zona rossa, le immagini del primo giorno di lockdown (Di domenica 21 febbraio 2021) COLLEFERRO (ROMA) – “L’ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, individua 38 casi di variante inglese tra Colleferro e Carpineto Romano con 16 isolamenti. Siamo in attesa, entro questa sera o al massimo domani, di ulteriori dati dalla Asl e, soprattutto, dallo ‘Spallanzani’, che è il riferimento per la ricerca della variante. I casi positivi a Colleferro oggi sono 105, un numero che riusciamo a tenere sotto controllo. In alcuni momenti dell’anno passato, infatti, abbiamo avuto un numero molto più alto di contagi. Il tema è approfondire quanti di questi possono essere ricondotti alla variante inglese e comprenderne la pericolosità”. Così all’agenzia di stampa Dire, Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, la cittadina in provincia di Roma che dalla scorsa notte è in zona rossa assieme alla vicina Carpineto Romano in seguito all’ordinanza siglata ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su dire (Di domenica 21 febbraio 2021) COLLEFERRO (ROMA) – “L’ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, individua 38 casi di variante inglese tra Colleferro e Carpineto Romano con 16 isolamenti. Siamo in attesa, entro questa sera o al massimo domani, di ulteriori dati dalla Asl e, soprattutto, dallo ‘Spallanzani’, che è il riferimento per la ricerca della variante. I casi positivi a Colleferro oggi sono 105, un numero che riusciamo a tenere sotto controllo. In alcuni momenti dell’anno passato, infatti, abbiamo avuto un numero molto più alto di contagi. Il tema è approfondire quanti di questi possono essere ricondotti alla variante inglese e comprenderne la pericolosità”. Così all’agenzia di stampa Dire, Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, la cittadina in provincia di Roma che dalla scorsa notte è in zona rossa assieme alla vicina Carpineto Romano in seguito all’ordinanza siglata ieri dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

