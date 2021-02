Ciclismo: Cordiano Dagnoni nuovo presidente federale, battuto Silvio Martinello (Di domenica 21 febbraio 2021) Finisce l’era targata Renato Di Rocco alla guida della FederCiclismo, con il 56enne milanese Cordiano Dagnoni che ha vinto le elezioni, totalizzando 128 voti, contro i 96 di Silvio Martinello. Già presidente del comitato regionale della Lombardia, Dagnoni sarà la voce del cambiamento, voluto già dal primo turno di votazioni, eliminando la vicepresidente vicario Daniela Isetti. Dopo 16 anni, Di Rocco ha lasciato molto emozionato, intervenendo e parlando di “una Federazione rigorosa e rispettata, dove le competenze fanno le differenze. Verrò ancora sui campi di gara da tifoso, soprattutto su quelli giovanili”, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il nuovo presidente sarà al lavoro già domani, e ha inoltre ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Finisce l’era targata Renato Di Rocco alla guida della Feder, con il 56enne milaneseche ha vinto le elezioni, totalizzando 128 voti, contro i 96 di. Giàdel comitato regionale della Lombardia,sarà la voce del cambiamento, voluto già dal primo turno di votazioni, eliminando la vicevicario Daniela Isetti. Dopo 16 anni, Di Rocco ha lasciato molto emozionato, intervenendo e parlando di “una Federazione rigorosa e rispettata, dove le competenze fanno le differenze. Verrò ancora sui campi di gara da tifoso, soprattutto su quelli giovanili”, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Ilsarà al lavoro già domani, e ha inoltre ...

stefanozana : RT @cyclingpro: Cordiano Dagnoni è nel ciclismo da una vita, in tutti i ruoli. Conoscenza e competenza in materia sono fuori discussione. S… - FirenzePost : Federazione ciclismo: Cordiano Dagnoni eletto Presidente, Norma Gimondi fra i tre vicepresidenti - sportli26181512 : Federciclismo, Cordiano Dagnoni è il nuovo presidente al posto di Di Rocco: Il 56enne milanese è il nuovo president… - cyclingpro : Cordiano Dagnoni è nel ciclismo da una vita, in tutti i ruoli. Conoscenza e competenza in materia sono fuori discus… - sportface2016 : #Ciclismo, la #Federciclismo ha eletto il suo nuovo presidente: ecco chi è Corrado #Dagnoni -