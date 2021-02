"Ci vedremo presto a Roma...". Adesso parla il cardinal Sarah (Di domenica 21 febbraio 2021) Francesco Boezi Sarah si dimette, ma resta a Roma. Ora il cardinale conservatore potrebbe decidere di opporsi all'avanzata delle tesi e dei vescovi progressisti Una sola frase per destare speranza nei cuori dei fedeli (soprattutto di quelli conservatori): "Sono nelle mani di Dio. L'unica roccia è Cristo. Ci incontreremo molto presto a Roma e altrove". A scriverlo via social network è stato il cardinal Robert Sarah, che dalla giornata di ieri non è più prefetto della Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. Di base, la rinuncia sarebbe avvenuta per raggiunti limiti di età. E il Papa si sarebbe limitato ad accettare le dimissioni per via del pensionamento. Di fondo, però, c'è anche chi fa notare come alcuni prefetti della ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Francesco Boezisi dimette, ma resta a. Ora ile conservatore potrebbe decidere di opporsi all'avanzata delle tesi e dei vescovi progressisti Una sola frase per destare speranza nei cuori dei fedeli (soprattutto di quelli conservatori): "Sono nelle mani di Dio. L'unica roccia è Cristo. Ci incontreremo moltoe altrove". A scriverlo via social network è stato ilRobert, che dalla giornata di ieri non è più prefetto della Congregazione per il Culto divino e per la Disciplina dei sacramenti. Di base, la rinuncia sarebbe avvenuta per raggiunti limiti di età. E il Papa si sarebbe limitato ad accettare le dimissioni per via del pensionamento. Di fondo, però, c'è anche chi fa notare come alcuni prefetti della ...

