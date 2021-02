Chiara Francini | chi è | età | carriera | libri | chi è il fidanzato | Instagram | vita privata | curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, domenica 21 febbraio, le attricie Laura Chiatti, protagoniste del nuovo film che uscirà in streaming su Amazon Prime il 24 febbraio dal titolo “Addio al Nubilato”.: chi è, età,è nata a Firenze il 20 dicembre del 1979 ed è una nota attrice, conduttrice e scrittrice. E’ cresciuta a Campi Bisenzio: si è laureata all’Università degli Studi di Firenze in lettera, ma la sua formazione artistica è iniziata nel Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tra teatro, cinema e televisione. Ma non solo. Dal 2018...