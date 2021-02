Chi sono Lo Stato Sociale: Sanremo 2021, Nomi, Età, Instagram e Album (Di domenica 21 febbraio 2021) Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano nato nel 2009 a Bologna. Con all’attivo 4 Album pubblicati e il grandissimo successo del brano Una vita in vacanza, classificatosi secondo a Sanremo 2018, il gruppo fa parte dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021, con il brano Bombat Pop. Chi sono Lo Stato Sociale? Nome d’arte: Stato Sociale Nomi: Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Alberto “Bebo” Guidetti, Enrico “Carota” Roberto Età: 34 (Lodo), 36 (Albi), 35 (Checco), 35 (Bebo), 34 (Carota) Date di nascita: tra il 1984 e il 1986 Luogo di nascita: Bologna, Foggia Professione: cantanti, musicisti, scrittori Sito Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 febbraio 2021) Loè un gruppo musicale italiano nato nel 2009 a Bologna. Con all’attivo 4pubblicati e il grandissimo successo del brano Una vita in vacanza, classificatosi secondo a2018, il gruppo fa parte dei 26 Big in gara al Festival di, con il brano Bombat Pop. ChiLo? Nome d’arte:: Lodovico “Lodo” Guenzi, Alberto “Albi” Cazzola, Francesco “Checco” Draicchio, Alberto “Bebo” Guidetti, Enrico “Carota” Roberto Età: 34 (Lodo), 36 (Albi), 35 (Checco), 35 (Bebo), 34 (Carota) Date di nascita: tra il 1984 e il 1986 Luogo di nascita: Bologna, Foggia Professione: cantanti, musicisti, scrittori Sito Ufficiale: ...

RobertoBurioni : Ho appena visto la dichiarazione di un medico molto bravo e conosciuto (ma che non si occupa di virologia) riguardo… - borghi_claudio : @cris_cersei @Giovaguerrato @AlbertoBagnai Ho sempre detto a chi fosse debole di cuore di andare altrove. Sono in g… - Pierferdinando : Ancora positivo, ma tornato a casa ieri dopo 9 giorni di ricovero per #COVID19 allo #Spallanzani. Ringrazio chi si… - codata1996 : RT @VeroDeRomanis: A @Mezzorainpiu Sen. #Lezzi : “grazie a #Conte ITA ha ottenuto i 209 mld”. Allora. Per tutti quelli che ripetono quest… - giaduxxx : RT @didimiyy: io ho solo capito che Eda vuole fare a botte con Selin e chi sono io per non sostenerla -