Chi sono i figli di Ornella Muti: Naike Riveli, Carolina e Andrea Fachinetti (Di domenica 21 febbraio 2021) . Ornella Muti è nata il 9 marzo 1955 e il suo amore per la recitazione la porta a diventare una vera star internazionale. Con la sua bellezza mozzafiato sbarca anche in America. Lì fa appare in diverse produzioni di Hollywood e nel 1944 viene eletta la donna più bella del mondo. L’attrice ha alle spalle due matrimoni dai quali sono nati i suoi tre amatissimi figli. il suo primo amore è stato Alessio Orano, un attore molto famoso negli anni Settanta. I due si sono conosciuti sul set del film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. Tra i due sboccia subito l’amore che sfocia nel matrimonio nel 1975. Sfortunatamente, sette anni dopo, la loro unione naufraga. Dopo un primo matrimonio andato male, la Muti incontra José Luis Bermúdez de Castro, un produttore cinematografico. I due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) .è nata il 9 marzo 1955 e il suo amore per la recitazione la porta a diventare una vera star internazionale. Con la sua bellezza mozzafiato sbarca anche in America. Lì fa appare in diverse produzioni di Hollywood e nel 1944 viene eletta la donna più bella del mondo. L’attrice ha alle spalle due matrimoni dai qualinati i suoi tre amatissimi. il suo primo amore è stato Alessio Orano, un attore molto famoso negli anni Settanta. I due siconosciuti sul set del film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. Tra i due sboccia subito l’amore che sfocia nel matrimonio nel 1975. Sfortunatamente, sette anni dopo, la loro unione naufraga. Dopo un primo matrimonio andato male, laincontra José Luis Bermúdez de Castro, un produttore cinematografico. I due ...

