Chi è Luisa Ranieri: carriera e vita privata dell'attrice italiana

Chi è Luisa Ranieri, la famosissima attrice italiana. Oltre ad essere una star del panorama televisivo nazionale Luisa è anche mamma e moglie. Ma andiamo a scoprire come è arrivata al successo e cicche sulla sua vita privata.

Luisa Ranieri: biografia

Luisa Ranieri nasce a Napoli il 16 dicembre del 1973. Grazie ad uno spot pubblicitario per la nota marca di te Neastea, Luisa con pochissime parole riesce a conquistare il pubblico. Infatti in quei pochi minuti l'attrice dice solo: «Antò fa caldo». Questa pubblicità arriva fino a Leonardo Pieraccioni che lo stesso anno (nel 2001) vuole ...

