Chi è Larissa Iapichino | Età | Fidanzato | Record Figlia Fiona May e Instagram

Larissa Ipichino è una sportiva italiana Figlia di Fiona May (ex campionessa del mondo di salto in lungo), atleta della nazionale italiana di atletica leggera e specialista nel salto in lungo. Larissa è detentrice del Record mondoale under 20 di salto in lungo con la misura di 6 metri e 91 centimetri eguagliando il primato italiano della madre Fiona May. Chi è Larissa Iapichino? Nome: Larissa Iapichino Età: 17 anni Data di nascita: 18 Luglio 2002 Segno zodiacale: Cancro Altezza: :171 cm Professione: Atleta (già campionessa italiana di Salto in lungo) Peso: 46 kg Luogo di nascita: Borgo San Lorenzo (FI) Tatuaggi: Larissa non ha tatuaggi sul corpo

