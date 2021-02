Chi è Clizia Incorvaia: Età, Figlia, Instagram, Ex Sarcina e Paolo Ciavarro (Di domenica 21 febbraio 2021) Clizia Incorvaia è una fashion blogger, influencer e modella conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni. Mentre era ancora sposata con il cantante, Clizia è stata al centro delle cronache rosa a causa di un presunto flirt Riccardo Scamarcio. Clizia Incorvaia è stata tra i partecipanti del Grande Fratello VIP 2020, dove si è legata sentimentalmente a Paolo Ciavarro. Clizia e Paolo attualmente convivono e sono felicemente in coppia. Chi è Clizia Incorvaia Nome: Clizia Incorvaia Data di Nascita: 10 Ottobre 1980 Professione: Modella e influencer Segno Zodiacale: Bilancia Età: 40 anni Luogo ... Leggi su chiecosa (Di domenica 21 febbraio 2021)è una fashion blogger, influencer e modella conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie di Francesco, cantante del gruppo Le Vibrazioni. Mentre era ancora sposata con il cantante,è stata al centro delle cronache rosa a causa di un presunto flirt Riccardo Scamarcio.è stata tra i partecipanti del Grande Fratello VIP 2020, dove si è legata sentimentalmente aattualmente convivono e sono felicemente in coppia. Chi èNome:Data di Nascita: 10 Ottobre 1980 Professione: Modella e influencer Segno Zodiacale: Bilancia Età: 40 anni Luogo ...

