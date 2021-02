Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa sera, domenica 21 febbraio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 21 febbraio, di Che tempo che fa. anticipazioni e ospiti Quali sono gli ospiti di oggi, 21 febbraio 2021, di Che tempo che fa? ospiti della puntata l’imprenditore e filantropo ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa sera, domenica 21, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 21, di Cheche fa.Quali sono glidi, 21, di Cheche fa?l’imprenditore e filantropo ...

enricoruggeri : Ci eravamo sentiti giorni fa: scherzava e sdrammatizzava come sempre: “anche senza gambe al ristorante con te ci ve… - Pontifex_it : In questo tempo di #Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasci… - Capezzone : Padre perdona loro perché non sanno quello che twittano. Non ho tempo di querelare ecc, ma il solo fatto che qualcu… - NeunUndZwanzig_ : Questa affermazione la dedico a @Soulblavk0 che tempo fa mi ha chiesto : “ma ..che mi dici di Galliard?” - BILIbot_ : @totofaz Invece di essere un giocatore da carta bianca adesso è un giocatore con dettami in entrambe le fasi. Serv… -