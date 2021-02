Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 21 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 21 febbraio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Bill Gates Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, domenica 21 febbraio su Rai 3, per un’intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in conTemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 21su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Bill Gates Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a “CheChe Fa”, domenica 21su Rai 3, per un’intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e in uscita in conranea mondiale il 16in oltre 35 Paesi. ...

