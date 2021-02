Che cos’è il Soft Power (Di domenica 21 febbraio 2021) Soft Power è un termine usato in ambito geopolitico per indicare la capacità di uno Stato di esercitare una certa influenza grazie all’uso di strumenti immateriali, quali la cultura, l’intrattenimento e lo sport. Investire sul Soft Power per un determinato governo, vuol dire puntare sulla propria reputazione e sulla propria immagine all’estero. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 21 febbraio 2021)è un termine usato in ambito geopolitico per indicare la capacità di uno Stato di esercitare una certa influenza grazie all’uso di strumenti immateriali, quali la cultura, l’intrattenimento e lo sport. Investire sulper un determinato governo, vuol dire puntare sulla propria reputazione e sulla propria immagine all’estero. InsideOver.

