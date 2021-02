Challenger Biella II 2021, Lorenzo Musetti cede in due set in Finale a Kwon Soon-woo (Di domenica 21 febbraio 2021) Lorenzo Musetti cede nella Finale del Challenger di Biella II al sudcoreano Kwon Soon-woo (n.97 del mondo) per 6-2 6-3. Un match ben gestito dall’asiatico, agevolato anche dai troppi errori dell’azzurrino che non ha trovato la precisione nei colpi richiesta per prevalere. Una settimana, comunque, positiva per Lorenzo che ha raggiunto un atto conclusivo che male non fa, ma di certo alcuni aspetti del gioco andranno decisamente migliorati per continuare la propria ascesa (virtualmente n.115 del mondo). Nel primo set l’avvio è illusorio per Musetti: break nel terzo game e avanti 2-1. Il tennista nativo di Carrara, infatti, subisce un parziale di cinque giochi a zero, venendo travolto letteralmente dal sudcoreano, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)nelladeldiII al sudcoreano-woo (n.97 del mondo) per 6-2 6-3. Un match ben gestito dall’asiatico, agevolato anche dai troppi errori dell’azzurrino che non ha trovato la precisione nei colpi richiesta per prevalere. Una settimana, comunque, positiva perche ha raggiunto un atto conclusivo che male non fa, ma di certo alcuni aspetti del gioco andranno decisamente migliorati per continuare la propria ascesa (virtualmente n.115 del mondo). Nel primo set l’avvio è illusorio per: break nel terzo game e avanti 2-1. Il tennista nativo di Carrara, infatti, subisce un parziale di cinque giochi a zero, venendo travolto letteralmente dal sudcoreano, ...

