Centinaia di tifosi di Milan e Inter a San Siro prima del derby: monta la polemica in rete (Di domenica 21 febbraio 2021) Il derby di Milano è senz’altro una delle partite più sentite del calcio italiano, in particolare adesso che vale la vetta della classifica. Così Centinaia di tifosi del Milan e dell’Inter si sono radunati all’esterno dello stadio Meazza per caricare le squadre prima della partita, in programma alle ore 15:00. Una scena che ha fatto fortemente indignare tante persone, perché ovviamente rappresenta una violazione di tutte le norme di sicurezza che sentiamo da ormai un anno, per prevenire il contagio da coronavirus. Fanno discutere queste immagini con i tifosi assiepati fuori da San Siro: in tempi di pandemia una scena sicuramente evitabile Qui i sostenitori dell’Inter #MilanInter ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Ildio è senz’altro una delle partite più sentite del calcio italiano, in particolare adesso che vale la vetta della classifica. Cosìdidele dell’si sono radunati all’esterno dello stadio Meazza per caricare le squadredella partita, in programma alle ore 15:00. Una scena che ha fatto fortemente indignare tante persone, perché ovviamente rappresenta una violazione di tutte le norme di sicurezza che sentiamo da ormai un anno, per prevenire il contagio da coronavirus. Fanno discutere queste immagini con iassiepati fuori da San: in tempi di pandemia una scena sicuramente evitabile Qui i sostenitori dell’...

napolista : Centinaia di tifosi di Milan e Inter a San Siro prima del derby: monta la polemica in rete Tanti utenti sui social… - papavanbasten : @auro_milan @Librimondadori Nessuna mischia, come si può vedere sono libri diversi destinati a tifosi diversi. Ognu… - FanClubCH : RT @ftblsm: A Palermo fu anche peggio. C’erano recinzioni alte 40 piedi e sopra arrampicati centinaia di tifosi per colpirci più facilmente… - Mr_yaya_du_1018 : RT @ftblsm: A Palermo fu anche peggio. C’erano recinzioni alte 40 piedi e sopra arrampicati centinaia di tifosi per colpirci più facilmente… - ftblsm : A Palermo fu anche peggio. C’erano recinzioni alte 40 piedi e sopra arrampicati centinaia di tifosi per colpirci pi… -