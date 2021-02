Ceccardi Lega a iNews24 | “Porteremo l’Europa su posizioni italiane Insulti alla Meloni? Ipocrisia della sinistra”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Come si vive da Bruxelles la nuova fase politica inaugurata in Italia dal governissimo del professor Draghi? “Proprio perché stiamo attraversando una nuova fase, direi che è prematuro fare delle valutazioni politiche: al momento ci sono ovviamente molte aspettative, anche da parte di tanti nostri amministratori locali e regionali. Non dimentichiamoci che il nostro partito L'articolo proviene da Inews.it.

... se avesse vinto Susanna, come assessore alla sanità, oggi vedo però che proprio il ... Così il consigliere regionale dellaAndrea Ulmi , vicepresidente della commissione sanità, commenta ...... se avesse vinto Susanna, come assessore alla sanità, oggi vedo però che proprio il ... Così il consigliere regionale dellaAndrea Ulmi, vicepresidente della commissione sanità, commenta la ...Intervista esclusiva per iNews24 all'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, sulla fase politica attuale, in Italia e in Europa.Andrea Ulmi, vicepresidente della commissione sanità, commenta la mozione del Pd in consiglio regionale sulla carenza dei medici di base ...