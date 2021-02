C’è Posta Per Te, tutti contro Maria Siponta: gli insulti social, cosa sta accadendo (Di domenica 21 febbraio 2021) Prima in studio sono volate accuse pesanti, in seguito le offese sui social. Le parole Maria Siponta, ospite di C’è Posta Per Te, non sono affatto piaciute ai social. Lo scontro nello studio di Maria De Filippi La puntata di ieri sera di C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stata piena di colpi di scena. Ma, nonostante gli ospiti – Stefano De Martino e Renato Zero – a prendersi la scena, suo malgrado, è stata Maria Siponta, detta Sipontina. In queste ore il web non sta di certo perdonando le parole usate dalla donna durante la trasmissione. Ma cosa è successo? Antonella, giovane ragazza, ha chiesto aiuto al programma, invitando in studio suo ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Prima in studio sono volate accuse pesanti, in seguito le offese sui. Le parole, ospite di C’èPer Te, non sono affatto piaciute ai. Lo snello studio diDe Filippi La puntata di ieri sera di C’èPer Te, condotto daDe Filippi su Canale 5, è stata piena di colpi di scena. Ma, nonostante gli ospiti – Stefano De Martino e Renato Zero – a prendersi la scena, suo malgrado, è stata, detta Sipontina. In queste ore il web non sta di certo perdonando le parole usate dalla donna durante la trasmissione. Maè successo? Antonella, giovane ragazza, ha chiesto aiuto al programma, invitando in studio suo ...

