C’è posta per te, la sorpresa con Stefano De Martino: arriva anche un lavoro (Di domenica 21 febbraio 2021) Un imprenditore si è alzato dal pubblico e ha offerto al protagonista della storia, Giuseppe, un lavoro a tempo indeterminato Si è svolta nel migliore dei modi la storia d’amore con Giuseppe e Maria protagonisti del primo momento della puntata di C’è posta per te che ha avuto più di un lieto fine. Infatti Giuseppe, che ha voluto regalare una sorpresa alla moglie Maria, non solo l’ha fatta incontrare con il conduttore e ballerino Stefano De Martino, ma per lui dal pubblico è arrivata la proposta di lavoro da parte di un imprenditore, che gli ha offerto un posto nella sua impresa a tempo indeterminato. Facciamo un passo indietro. Giuseppe è sposato con Maria da otto anni. Ma in otto anni di matrimonio non è riuscito a fare una sorpresa ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Un imprenditore si è alzato dal pubblico e ha offerto al protagonista della storia, Giuseppe, una tempo indeterminato Si è svolta nel migliore dei modi la storia d’amore con Giuseppe e Maria protagonisti del primo momento della puntata di C’èper te che ha avuto più di un lieto fine. Infatti Giuseppe, che ha voluto regalare unaalla moglie Maria, non solo l’ha fatta incontrare con il conduttore e ballerinoDe, ma per lui dal pubblico èta la prodida parte di un imprenditore, che gli ha offerto un posto nella sua impresa a tempo indeterminato. Facciamo un passo indietro. Giuseppe è sposato con Maria da otto anni. Ma in otto anni di matrimonio non è riuscito a fare una...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - kkyuvminn : c'è chi posta le proprie chat con le nonne, mentre la mia oltre a non mandarmi messaggi o chiamarmi la vedo solo un… - zazoomblog : Andrea Offredi chi è il “postino” di Maria e le sue rivelazioni su “C’è Posta” - #Andrea #Offredi #“postino”… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 20 febbraio 2021: C’è posta per te, Minaccia Bionda, Minions, Io sono tempesta, dati Auditel e sh… - zaynsmjles : RT @HONEVUS: il 90% delle storie di c'è posta per te sono padri che hanno fatto schifo o uomini fidanzati che hanno tradito la compagna mol… -