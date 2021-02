Caterina Balivo, tanti auguri al volto noto della televisione (Di domenica 21 febbraio 2021) La nota conduttrice Rai, Caterina Balivo, festeggia 41 anni. Nata il 21 febbraio 1980, è arrivata terza a Miss italia. Caterina Balivo compie 41 anni. La conduttrice è infatti nata il 21 febbraio 1980 a Secondigliano, nella periferia di Napoli. Da Miss Italia al giornalismo A 19 anni partecipa al concorso di Miss Italia approdando alla finale di Salsomaggiore (PR) dove si classifica al terzo posto. Nel 2000 e nel 2002 segue dei corsi di recitazione e nel 2001 frequenta uno stage di giornalismo presso Stream News. Dal 2002 è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti della Campania. Inviata Rai Nel 2000 partecipa come inviata ai programmi di Rai Uno: “I Raccomandati”, “Miss Italia”, “Miss Italia Top” e “Miss Italia Notte”. Nel 2003 presenta i programmi “Bollicine” (Stream News) e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) La nota conduttrice Rai,, festeggia 41 anni. Nata il 21 febbraio 1980, è arrivata terza a Miss italia.compie 41 anni. La conduttrice è infatti nata il 21 febbraio 1980 a Secondigliano, nella periferia di Napoli. Da Miss Italia al giornalismo A 19 anni partecipa al concorso di Miss Italia approdando alla finale di Salsomaggiore (PR) dove si classifica al terzo posto. Nel 2000 e nel 2002 segue dei corsi di recitazione e nel 2001 frequenta uno stage di giornalismo presso Stream News. Dal 2002 è iscritta all’albo dei giornalisti pubblicistiCampania. Inviata Rai Nel 2000 partecipa come inviata ai programmi di Rai Uno: “I Raccomandati”, “Miss Italia”, “Miss Italia Top” e “Miss Italia Notte”. Nel 2003 presenta i programmi “Bollicine” (Stream News) e ...

