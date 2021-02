Caterina Balivo | “Sono andata giù nel solco Ho provato dolore”

Leggi su kronic

(Di domenica 21 febbraio 2021)è protagonista di un’importante e struggente confessione, nella quale ammette di averma di essersi rialzata(Instagram)è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. È nata a Napoli ma è cresciuta in provincia di Caserta, ad Aversa. Nel 1999 ha partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia” piazzandosi sul gradino più basso del podio. L’anno successivo ha fatto il suo esordio televisivo nel programma “Scommettiamo che … ?”, condotto da Fabrizio Frizzi. In seguito entra a far parte del cast di “Unomattina”, dove gestisce un paio di rubriche. La lista delle trasmissioni alle quali ha partecipato è diventata sempre più lunga nel corso degli anni. Tra queste troviamo ...