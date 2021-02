Categorie a rischio e categorie protette nel paese della “Coda alla vaccinara” (Di domenica 21 febbraio 2021) Sarà impossibile scardinare, o comunque contenere, l’istinto corporativo che alberga nell’umanità italiota se si continua ad avallare pretese che allignano nelle pulsioni egoiste . Sono spinte centrifughe... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 febbraio 2021) Sarà impossibile scardinare, o comunque contenere, l’istinto corporativo che alberga nell’umanità italiota se si continua ad avre pretese che allignano nelle pulsioni egoiste . Sono spinte centrifughe...

skandiiii : RT @emmeemme__: Allora, domani, ci dividiamo in due categorie, i figli di puttana che vogliono vincere il derby per la fuga scudetto, e gli… - ffalcone9938 : RT @emmeemme__: Allora, domani, ci dividiamo in due categorie, i figli di puttana che vogliono vincere il derby per la fuga scudetto, e gli… - hronir : RT @real_fabristol: Entro fine mese tutti over 70, sanitari e chi ha comorbidità in UK saranno vaccinati. Praticamente tutte le categorie a… - LorenzoZL74 : RT @real_fabristol: Entro fine mese tutti over 70, sanitari e chi ha comorbidità in UK saranno vaccinati. Praticamente tutte le categorie a… - Vittor1io : RT @emmeemme__: Allora, domani, ci dividiamo in due categorie, i figli di puttana che vogliono vincere il derby per la fuga scudetto, e gli… -