Catania – Spettacolare eurozone stanotte del Vulcano Etna (Video)

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 21 febbraio 2021)si è verificato un altro evento parossistico dal cratere di sudest, che, come potrete vedere dal, ha generato altissime fontane di lava visibili perfettamente da. L’, come descritto in precedenza, per ora non fa paura, procede con le sue eruzioni in aree ben distanti dai maggiori centri urbani. Ma gli abitanti vengono