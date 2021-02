(Di domenica 21 febbraio 2021) Il difensore delTommasoha analizzato l'1-1 casalingoil: "Sono amareggiato per non aver portato a casa i tre punti. Abbiamo avuto nella ripresa una risposta caratteriale da. Peccato per la mancata vittoria che avremmo voluto regalare ai nostri tifosi ma i rigori si possono anche sbagliare. Nel primoeravamo contratti ma avevamo davanti una signoracome il. Si è creato ungruppo qui e sarà utile quando disputeremo i playoff. Adesso il pensiero va alla Paganese e mercoledì faremo di tutto per portare a casa i tre punti".caption id="attachment 1097623" align="alignnone" width="1700" fotoCalcio/caption embedcontent ...

ItaSportPress : Catania, Silvestri: 'Contro il Bari giocato un secondo tempo da grande squadra' - - sscalciobari : Le formazioni ufficiali. @Catania (3-5-2): Confente; Giosa, Silvestri (c), Welbeck; Russotto, Maldonado, Sales, Pin… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Silvestri

ItaSportPress

... becca un giallo per proteste, forse a Pagani potrebbe esserci una chance per Claiton?... non riesce ad accendere il gioco del. Chance dal primo minuto non sfruttata a dovere. dal 53' ...Bari in 10 uomini! 50° nel Bari, D'Urso lascia il posto a Lollo; 51° finisce 1 - 1 !(3 - 5 - 2) " Confente, Sales (dal 1°s.t. Golfo), Giosa,(k), Calapai, Dall'Oglio, Maldonado (...Un punto a testa per Bari e Catania, che si spartiscono la posta in palio nella seconda gara sulla panchina biancorossa di Massimo Carrera. Nella formazione pugliese ancora a segno Cianci, mentre ...Nel match della 26\^ giornata del campionato di Serie C/C, il Catania non va oltre il pareggio contro il Bari. Gli ospiti passano in vantaggio con Cianci al minuto 34, ma il subent ...