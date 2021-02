Caso Suarez | la Procura Federale ha chiesto gli atti La giustizia sportiva indagherà

ZZiliani : Forse ce la fa davvero. Il capo della #Procura Federale, #Chinè, potrebbe arrivare al 30 giugno e lasciare la caric… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? #FIGC, #Gravina: “Caso #Suarez sarà trattato con serietà ed imparzialità, servono riforme” Le sue parole ?? #LeBombeDi… - SiamoPartenopei : Caso Suarez-Juve, Gravina assicura: 'Ricevuti gli atti, il caso sarà approfondito anche dal punto di vista sportivo' - tuttonapoli : Caso Suarez, pres. FIGC: 'Ricevuti gli atti, saranno approfonditi anche dal punto di vista sportivo' - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suarez

la Repubblica

Gravina si pronuncia anche su un possibile intervento della Giustizia sportiva sul: "Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura ......che spiegavano come in realtà fosse arrivato anche grazie a note trattative sfumate (vedie ... Tutto questo in ogninon basta per rassicurare l'attaccante spagnolo riguardo un futuro ancora ...Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha assicurato che gli atti del caso Suarez saranno approfonditi anche dal punto di vista sportivo ...A La Verità: «Sarà fatto con serietà e imparzialità. Diritti tv? Bisognerebbe dimostrare maggiore unità. Liti Ibra-Lukaku e Conte-Agnelli? Auspico un ridimensionamento di tutti, nei modi e nei toni» S ...