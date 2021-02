Caso Suarez | Gravina spaventa la Juventus | “situazione da approfondire anche dal punto di vista sportivo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 febbraio 2021) Continua a tenere banco ilalla. Sull’argomento ha deciso di intervenireil presidentee hato i tifosi bianconeri. Tutto è nato dopo la rottura dell’uruguaiano con il Barcellona, tante squadre si sono fiondate sul calciatore. Su tutte lache aveva avviato i contatti con il calciatore, l’ostacolo del passaporto ha fatto saltare l’affare. Sul banco degli imputati è finito proprio l’esame svolto a Perugia, considerato ‘farsa’ per i metodi di svolgimento. Sono in corso accertamenti e non sono da escludere colpi di scena. Le parole disulFoto di Crocchioni / AnsaSull’argomento ha deciso di intervenireil presidente ...