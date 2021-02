Cashback di Natale, arrivano i rimborsi: pagamenti entro il 1° marzo, come fare reclamo in caso di errori (Di domenica 21 febbraio 2021) Cashback di Natale, arrivano i primi pagamenti sul conto corrente. I flussi riguardano tutte le spese registrate correttamente a partire dallo scorso 8 dicembre fino al termine del 2020. Per poter essere valide, le transazioni devono essere state effettuate tramite carte elettroniche di pagamento inserite all’interno dell’app IO. Le regole del periodo di sperimentazione implicavano la necessità di un minimo di 10 acquisti, con restituzione del 10% (con un tetto di spesa di 150 euro). Le statistiche in merito all’operazione di rimborso evidenziano il successo dell’iniziativa. In questa prima fase sono oltre 3 milioni i cittadini che hanno maturato un Cashback, avendo raggiunto il numero minimo di transazioni. Mediamente, l’importo ricevuto da ogni partecipante è di poco superiore a 69 euro. Ma non sono ... Leggi su notizieora (Di domenica 21 febbraio 2021)dii primisul conto corrente. I flussi riguardano tutte le spese registrate correttamente a partire dallo scorso 8 dicembre fino al termine del 2020. Per poter essere valide, le transazioni devono essere state effettuate tramite carte elettroniche di pagamento inserite all’interno dell’app IO. Le regole del periodo di sperimentazione implicavano la necessità di un minimo di 10 acquisti, con restituzione del 10% (con un tetto di spesa di 150 euro). Le statistiche in merito all’operazione di rimborso evidenziano il successo dell’iniziativa. In questa prima fase sono oltre 3 milioni i cittadini che hanno maturato un, avendo raggiunto il numero minimo di transazioni. Mediamente, l’importo ricevuto da ogni partecipante è di poco superiore a 69 euro. Ma non sono ...

