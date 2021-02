(Di domenica 21 febbraio 2021) In bilico il super. Rischia di essereil premio semestrale Francesco Bisozzi previsto per i centomila maggiori utilizzatori di carte e app di pagamento che si...

antoninorusso64 : RT @ilmessaggeroit: Cashback a metà, verso il blocco del superpremio: bonus da 1.500 euro congelato fino a dicembre - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Cashback a metà, verso il blocco del superpremio: bonus da 1.500 euro congelato fino a dicembre - Ivan__soli : RT @ilmessaggeroit: Cashback a metà, verso il blocco del superpremio: bonus da 1.500 euro congelato fino a dicembre - ilmessaggeroit : Cashback a metà, verso il blocco del superpremio: bonus da 1.500 euro congelato fino a dicembre - paolamleone : RT @AntonioDonatoPa: @angelofusco1966 @matteorenzi Lo spread a 87,vale miliardi di euro risparmiati e rende superfluo prendere il MES perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback metà

Corriere della Sera

I furbetti delda gennaio hanno preso d'assalto gli impianti di carburante aperti in modalità self - service . E c'è persino chi è arrivato a dividere un rifornimento da circa 7 euro in 62 ...... più o meno ladi quelli dovuti: Consap dovrebbe evadere i residui crediti entro il 1° marzo. Tali dati riguardano esclusivamente la fase di collaudo deldi Stato, mentre quella '...