Carolina Kostner | ex di Alex Schwazer | ecco che fine ha fatto

(Di domenica 21 febbraio 2021) In questi giorni si sente di nuovo parlare di lei, una dei volti più noti del pattinaggio italiano,. Fu lei la fidanzata del maratoneta. La loro storia finì a causa del presunto doping del campioneè stato assolto dall’accusa di doping. Il Gip del tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione del processo contro lo sportivo “per non aver commesso il”. E’ ladi un incubo per lo sportivo 36enne, ex fidanzato di, ora sposato con Kathia Freund dalla quale il 10 marzo 2017 ha avuto la piccola Ida e quattro mesi fa Noah. “Aspettavo questa sentenza da quattro anni e mezzo. Sono felice ma frastornato. ...

Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping. Il Gip del tribunale di Bolzano ha disposto l'archiviazione del processo contro lo sportivo "per non aver commesso il fatto". E' la fine di un incubo per l'ex fidanzato 36enne di Carolina Kostner. Perché, nel 2012, Schwazer non solo un atleta passato dalle stelle alle stalle, ma anche il fidanzato di un'altra olimpionica: la pattinatrice Carolina Kostner.