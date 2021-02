Carceri, giornata della preghiera nelle parrocchie e a Poggioreale (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tutte le parrocchie della Campania oggi si è celebrata la giornata di preghiera, di sensibilizzazione e condivisione per i carcerati. A Poggioreale la celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli mons. Gennaro Acampa e concelebrata da tutti i cappellani. In chiesa detenuti del padiglione Firenze, i canti sono stati eseguiti da un gruppo di detenuti del padiglione Genova. Presente all’incontro il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Nella sua introduzione il responsabile dei cappellani di Poggioreale don Franco Esposito ha dichiarato: “Come Chiesa di Napoli, in questo tempo, non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza attraverso i cappellani, le suore e qualche volontario. Grazie alla generosità ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tutte leCampania oggi si è celebrata ladi, di sensibilizzazione e condivisione per i carcerati. Ala celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli mons. Gennaro Acampa e concelebrata da tutti i cappellani. In chiesa detenuti del padiglione Firenze, i canti sono stati eseguiti da un gruppo di detenuti del padiglione Genova. Presente all’incontro il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Nella sua introduzione il responsabile dei cappellani didon Franco Esposito ha dichiarato: “Come Chiesa di Napoli, in questo tempo, non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza attraverso i cappellani, le suore e qualche volontario. Grazie alla generosità ...

