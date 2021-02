Campedelli attacca | «Meglio che il Chievo sparisca | vogliono così»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 febbraio 2021) Luca, presidente del, alza la voce dopo alcuni presunti torti arbitrali: ecco le sue parole davvero dure Luca, presidente del, tuona in conferenza stampa dopo la gara contro il Monza. «A questo punto inizio a pensare che ilsiase, perché se questo è quello chei vertici federali è quello che faremo. Non è possibile che ci sia questo accanimento nei confronti dei, ormai sono 3/4 anni che andiamo avanti con questo accanimento e sinceramente ora basta. Sono veramente stanco e qui parlo da tifoso. Questa è stata una lunga partita incommentabile, una direzione di gara per me non all’altezza del gioco del calcio». Leggi su Calcionews24.com