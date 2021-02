Campania zona arancione | 1 658 casi covid e 14 morti | bollettino

(Di domenica 21 febbraio 2021) Napoli, 21 feb. (Adnkronos) - Sono 1.658 i nuovidi coronavirus inoggi, 21 febbraio. Tra i contagi da, 215identificati da test antigenici rapidi e 115 sono risultati sintomatici. Secondo il, altri 14. I tamponi del giorno sono 20.254 (di cui 3.415 antigenici). Ipositivi complessivamente registrati indall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 253.116 (di cui 4.081 antigenici), i tamponi processati sono 2.794.759 (di cui 81.944 antigenici)?. Sono 14 i decessi inseriti nelodierno dell'Unità di crisi della Regione, di cui 9 avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Le persone morte in ...

Non siamo d'accordo con laarancione perché i numeri dellanon erano così gravi. Se stiamo attenti possiamo continuare a uscire senza troppe complicazioni'...., la Lombardia, ma il vicepresidente della Conferenza Giovanni Toti, governatore ligure, ha espresso la sua contrariet . "Il paese si aspetta di ripartire", ha detto. E ha proposto una...Migliaia di persone in strada e assembramenti a Napoli da questa mattina, nonostante il ritorno della Campania in zona arancione Covid. Moltissime persone, soprattutto giovani, stanno affollando le ...Si va verso proroga degli spostamenti tra regioni almeno fino al 5 marzo. L'esecutivo sarà rappresentato dalla ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ...