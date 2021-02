Campania in zona arancione, il Parco Archeologico di Pompei chiude da lunedì 22 Febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) In conformità al DPCM del 14 gennaio 2021 e vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 19 Febbraio 2021 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise. (21A01169 ) – che dispone il passaggio di alcune regioni, tra cui la Campania in zona arancione, al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, tutti i siti di competenza del Parco Archeologico di Pompei resteranno chiusi da lunedì 22 Febbraio fino al 5 marzo 2021 o fino nuova disposizione. Foto Cesare Abbate L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) In conformità al DPCM del 14 gennaioe vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 19– Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni, Emilia Romagna e Molise. (21A01169 ) – che dispone il passaggio di alcune regioni, tra cui lain, al fine di contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, tutti i siti di competenza deldiresteranno chiusi da22fino al 5 marzoo fino nuova disposizione. Foto Cesare Abbate L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

