Campania in zona arancione | dal 22 febbraio richiude anche la Reggia di Caserta

Campania in zona arancione, dal 22 febbraio (ri)chiude anche la Reggia di Caserta (Di domenica 21 febbraio 2021) Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, in virtù dell’ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 che istituisce la zona arancione per il territorio della Regione Campania, la Reggia di Caserta, museo del MiBACT, chiude al pubblico. “Gli sforzi fatti per riuscire ad assicurare la fruizione del nostro splendido complesso in piena sicurezza del personale e del pubblico, deve purtroppo confrontarsi con le misure di prevenzione generali imposte. Ci auguriamo che vi possano essere le condizioni per valutare la possibilità che i luoghi della cultura possano essere un’opportunità per sostenere la resilienza psicologica delle comunità. Per dimensione, localizzazione e tipologia di spazi abbiamo sperato di poter proseguire il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, in virtù dell’ordinanza del Ministro della Salute del 192021 che istituisce laper il territorio della Regione, ladi, museo del MiBACT, chiude al pubblico. “Gli sforzi fatti per riuscire ad assicurare la fruizione del nostro splendido complesso in piena sicurezza del personale e del pubblico, deve purtroppo confrontarsi con le misure di prevenzione generali imposte. Ci auguriamo che vi possano essere le condizioni per valutare la possibilità che i luoghi della cultura possano essere un’opportunità per sostenere la resilienza psicologica delle comunità. Per dimensione, localizzazione e tipologia di spazi abbiamo sperato di poter proseguire il ...

