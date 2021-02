Campagna di vaccinazione. La Ugl attiva nella sua sede il servizio di supporto per la prenotazione degli over 80 (Di domenica 21 febbraio 2021) A partire da lunedì 22 febbraio, nella sede della Ugl di Catania in via Teatro Massimo n° 34, sarà possibile fruire del servizio di prenotazione del vaccino anti Covid-19 per gli over 80. Grazie all’aiuto di un operatore, infatti, gli utenti muniti di tessera sanitaria e documento di identità potranno ottenere, dal sistema messo a ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di domenica 21 febbraio 2021) A partire da lunedì 22 febbraio,della Ugl di Catania in via Teatro Massimo n° 34, sarà possibile fruire deldidel vaccino anti Covid-19 per gli80. Grazie all’aiuto di un operatore, infatti, gli utenti muniti di tessera sanitaria e documento di identità potranno ottenere, dal sistema messo a ... L'articolo UGL SICILIA.

