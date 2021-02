Camorra, per Cutolo funerali blindati nel cimitero di Ottaviano (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sono svolti all’alba i funerali di Raffaele Cutolo, boss della Nuova Camorra Organizzata detenuto al 41 bis e morto mercoledì 17 febbraio in ospedale a Parma. I funerali sono stati celebrati nel cimitero di Ottaviano (Napoli) in forma strettamente privata, alla presenza di pochi familiari. Il questore di Napoli ha infatti vietato la celebrazione di funerali pubblici o solenni. La salma è arrivata da Parma al cimitero di Ottaviano ieri sera, poco dopo le 23, accolta dalla moglie Immacolata Iacone e dalla figlia Denyse. L’ingresso del cimitero era presidiato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 febbraio 2021) Si sono svolti all’alba idi Raffaele, boss della NuovaOrganizzata detenuto al 41 bis e morto mercoledì 17 febbraio in ospedale a Parma. Isono stati celebrati neldi(Napoli) in forma strettamente privata, alla presenza di pochi familiari. Il questore di Napoli ha infatti vietato la celebrazione dipubblici o solenni. La salma è arrivata da Parma aldiieri sera, poco dopo le 23, accolta dalla moglie Immacolata Iacone e dalla figlia Denyse. L’ingresso delera presidiato dalle forze dell’ordine. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

