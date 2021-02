Cameriera incinta rifiuta di fare il vaccino: licenziata dal datore di lavoro (Di domenica 21 febbraio 2021) Una Cameriera in gravidanza preoccupata per gli effetti ancora non verificati del vaccino sul feto ha preferito aspettare di ricevere la dose. Ma è stata licenziata in tronco Una donna ha detto di essere stata licenziata dal suo lavoro di Cameriera in un ristorante di New York City perché non voleva farsi somministrare il vaccino L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Unain gravidanza preoccupata per gli effetti ancora non verificati delsul feto ha preferito aspettare di ricevere la dose. Ma è statain tronco Una donna ha detto di essere statadal suodiin un ristorante di New York City perché non voleva farsi somministrare ilL'articolo NewNotizie.it.

AquileDel : RT @bisagnino: Cameriera di New York licenziata per aver aspettato di prendere COVID Vax perchè incinta - bisagnino : Cameriera di New York licenziata per aver aspettato di prendere COVID Vax perchè incinta - PaoloScorpio : RT @LegaPremier: New York: cameriera incinta licenziata perché rifiuta la dose di vaccino - LegaPremier : New York: cameriera incinta licenziata perché rifiuta la dose di vaccino - razorblack66 : CRIMINALI @iosoioevoi Vaccini a New York, cameriera incinta rifiuta la dose e il datore di lavoro la licenzia: «È… -